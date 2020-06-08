В Москве отменяют самоизоляцию, пропуска и график прогулок

В Москве уже с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок для горожан. Об этом сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними — и график прогулок», — сказал он в ходе дистанционного заседания.

Летние веранды кафе и ресторанов в Москве планируется открыть неделей позже — с 16 июня.

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Ранее сегодня стало известно о том, что Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу, учебу, лечение и уход за родственниками. Соответствующие указы уже подписаны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал премьер.

Въезд в Россию будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить лечение в российских медицинским организациях или обеспечивать уход за близкими родственниками, добавил Мишустин.

Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден, власти постепенно отменяют введенные ранее ограничения.