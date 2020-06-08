Главы МИД России и Турции обсудили вопросы туризма после пандемии

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Сергей Лавров

РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров совместно с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу провел телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе него были подняты вопросы развития туризма после окончания пандемии коронавируса.

Кроме того, министры обсудили проблемы регионального развития.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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