Главы МИД России и Турции обсудили вопросы туризма после пандемии

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Сергей Лавров
РИА «Новости»
Глава МИД России Сергей Лавров совместно с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу провел телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе него были подняты вопросы развития туризма после окончания пандемии коронавируса.
Кроме того, министры обсудили проблемы регионального развития.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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