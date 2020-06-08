Голод неминуем: рои саранчи уничтожают посевы по всей Азии

В начале 2020 года саранча атаковала всю Восточную Африку. Теперь же риск остаться без пропитания имеется и у жителей Южной и Центральной Азии. Неожиданно на территории наплыли целые тучи саранчи, они уничтожают все на своем пути, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Пустынная саранча, которая «навела порядок» в Африке, Иране, Пакистане, Индии, Арабских Эмиратах и других странах, способна живиться всеми видами растений. Рой площадью в один квадратный километр включает примерно 40 млн особой. Они способны съесть такой объем пищи, как 35-40 тыс. человек. Рои, которые сейчас находятся в Индии, составляют десять квадратных километров. Саранча в среднем пролетает 2 тыс. км за жизнь, за сутки она преодолевает около 150 км.Обстоятельства настолько обострились, что в Индии и Пакистане объявлена чрезвычайная ситуация. Создания «очистили» поля в 60 районах Пакистана. В Индии уже нет некоторых полей и садов. Эксперты предсказывают, что второй наплыв саранчи придет из Аравийского полуострова и африканских земель. Угроза голода пришла также в Туркменистан и Узбекистан, хотя официально власти ничего не комментируют. Известно, что в первом государстве саранча «оккупировала» 35 га земель в районе Керки и на востоке Лебапской области.Узбекистан активно готовится к защите посевов от насекомых, которые придут скоро со стороны Туркменистана. Уже имеются сообщения о наплывах вредителей на некоторых территориях.Всего насчитывается сто пятьдесят видов саранчи, десять из которых могут нанести весомый ущерб культурам растений и садам. Самой распространенной является марокканская саранча. Аналитики в области сельского хозяйства заявляют, что в этом году вредители займут территорию, равную 554 га. Сегодня насекомые орудуют примерно на 150 га земли.