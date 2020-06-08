Названы три естественные продукты, которые снижают высокое давление

О способах снизить высокое давление знают многие, однако некоторые методы столь радикальны, что их последствия могут довольно плачевными.Читайте на Информинг. Ру Стоматолог рассказал, как восстановить тетрациклиновые зубыНо есть несколько эффективных способов, которые не угрожают побочными эффектами.Прежде всего, речь идет о незначительных изменениях в рационе. Люди, у которых давление лишь слегка повышено, должны отказаться от курения и алкоголя, а также им следует больше двигаться. Кроме того, стоит ограничить употребление соли.Тем, у кого давление дает о себе знать ежедневно, медики рекомендуют диету без жирного, острого и соленого. Они советуют употреблять пищу, содержащую клетчатку, а также овощи и фрукты.Как отмечают медики, есть три продукта, которые помогут решить проблему повышенного давления.ЧеснокЧеснок — настоящий суперпродукт, богатый полезными веществами. Он стимулирует работу иммунной системы.В нем содержится аллицин, который блокирует ферменты, способствующие попаданию в организм различных вирусов. Также в чесноке есть белки, помогающие вырабатывать антитела, которые укрепляют иммунитет. А фитоциды защитят организм от опасных бактерий.Чеснок снижает уровень холестерина в крови и вязкость крови, а также предотвращают образование тромбов. Чеснок способствует снижению давления у людей с повышенными показателями.Как установили медики, 600 мг экстракта чеснока влияют на человека, страдающего от повышенного кровяного давления, также, как и препарат Атеналол. Молочный белок

Регулярное потребление молочных продуктов снижает давление. Ученые объясняют этот эффект с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, которые есть в сывороточном белке. Сывороточные белки альбумины и глобулины содержатся в коровьем молоке, но в ограниченных количествах — 10-12 и 3-5%, соответственно. Поэтому их можно употреблять в виде пищевой добавки — концентрата молочного белка.Медики отмечают, что человек с гипертонией должен употреблять молоко, молочнокислые напитки, нежирный творог, нежирный и несоленый сыр и сметану.КаркадеЭффективным средством для снижения давления является каркаде — чай из гибискуса.Такой чай очень полезен из-за высокого содержания кальция, магния, пектина, калия, фосфора и множества антиоксидантов.Антоциан, придающий чаю красноватый оттенок, укрепляет стенки сосудов, что благотворно влияет на работу кровеносной системы.Чай из гибискуса эффективно понижает как верхнее, так и нижнее кровяное давление.В ходе исследования ученые разделили гипертоников на две группы и на протяжении шести недель ежедневно давали одной из них чай из гибискуса, а второй — обычный чай В итоге систолическое давление в первой группе в среднем существенно снизилось. Яндекс Дзен