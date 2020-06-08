Крокодил-людоед из Африки обосновался в Испании и запугал местных жителей

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Вблизи испанского города Вальядолид заметили агрессивного нильского крокодила. По данным The Sun, опасная рептилия обосновалась в реке Дуэро и запугала местных жителей.

С пятницы, 5 июня, полиция получила ряд жалоб на появление возле водоема крокодила. По описанию очевидцев, в реке Дуэро завелся нильский крокодил. Эти рептилии обитают в Африке. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.

Испанская полиция отмечает, что рептилия, за которой ведется охота, достигает полутора метра в длину и весит около 250 килограммов. Власти опасаются, что нильского крокодила-людоеда держали в качестве экзотического домашнего питомца, но впоследствии решили избавиться от него. По другой версии, хищник сбежал самостоятельно, выбравшись из клетки или загона.

Нильские крокодилы крайне опасны для человека: по одним данным, они ежегодно поедают сотни людей, по другим — речь идет о тысячах жертв.

Представители Службы защиты животных гражданской гвардии Испании прочесывают участок реки между городами Симанкас и Тордесильяс. В ходе операции, помимо прочего, используют беспилотные летательные аппараты. При необходимости, к поискам планируют привлечь профессиональных водолазов.

По сообщениям местных СМИ, уже найдены два крокодиловых гнезда, а также останки рыб с характерными для крокодилов следами укусов. Полиция Испании призвала горожан не купаться в реке и держаться подальше от водоема. Рыболовам и байдарочникам также запрещено приближаться к воде, пока опасная рептилия не будет поймана.