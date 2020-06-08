Российским выпускникам разрешили подавать документы в вузы до ЕГЭ

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Российские выпускники школ в 2020 году смогут подать документы в вузы без предоставления результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Сообщить свой результат они смогут позднее. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс» в понедельник, 8 июня.

«Еще одна особенность этого года — возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат», — сказал Мишустин. Он добавил, что те школьники, которые не смогут сдать ЕГЭ в основной период, будут сдавать в августе.

Мишустин также поручил Рособрнадзору и Минпросвещения проводить мониторинг ситуации в регионах, подчеркнув, что гибкие сроки сдачи ЕГЭ в этом году предусмотрены как раз для того, чтобы возможность тщательной подготовки была по всей России.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что прием документов в российские вузы будет продолжаться до 17 августа. Он подчеркнул, что дата начала приема документов — 20 июня — не изменилась, несмотря на пандемию и перенос ЕГЭ.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что школьников на ЕГЭ рассадят на расстоянии не менее полутора метров для профилактики коронавируса. По его словам, во всех пунктах проведения экзамена будут средства индивидуальной защиты. В Роспотребнадзоре добавили, что школьникам рекомендуется ношение маски и перчаток, однако это условие не является обязательным.

Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. По словам президента Владимира Путина, первый экзамен планируется провести 29 июня. В этот день будет проведен пробный экзамен без участия школьников. Самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, пройдет 6 и 7 июля.