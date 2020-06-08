В России создадут единую информационную платформу для поиска работы

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил создать единую информационную платформу для поиска работы.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, Путин поручил правительству проработать вопрос, касающийся «создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы, обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости (в том числе о работе временного характера) и оформления соответствующих правоотношений».

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос внесения в трудовое законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 20 декабря текущего года.

Путин также распорядился распространить меры поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования.

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