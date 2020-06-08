Путин поручил продлить выплаты пособий безработным на 3 месяца

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину установить минимальное пособие по безработице. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, выплаты по безработице планируют повысить до 4,5 тыс. руб. на три месяца.

Кроме того, российский глава отдал поручение о продлении на три месяца выплат пособий по безработице. Данная мера будет действовать до 1 октября.

Он также распорядился обеспечить безработных опекунов выплатой на каждого несовершеннолетнего. Размер выплаты составит три тыс. руб.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительству поручено представить соответствующий доклад до 10 июня.

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