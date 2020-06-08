Зробити сюрприз може кожен: у доньки волинського атовця – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.



9 червня 17-ліття святкуватиме юна дівчина Діана. Її тато Олександр Казимирович Скримінський був кадровим офіцером, технічним інженером у військовій частині, що пов’язана з розвідкою. Дівчина розповідає, що батько був дуже добрим і щирим, мав багато друзів та понад усе любив її з братом. Олександр Скримінський брав участь в АТО/ООС у 2016-17 рр, виконував бойові завдання на передовій, але у липні 2019 р. хвороба здолала його.

Цьогоріч Діана закінчила 11 клас однієї із ковельських шкіл. Окрім навчання дівчина займалась плаванням, спортивною акробатики, а також танцями. Дівчина планує поєднати своє подальше навчання із журналістикою. Вона також дуже любить фотографувати.

Весною завдяки волонтерам Діана відвідала Данію, побувала у місті Копенгаген. Дівчина розповіла, що її вразила велика кількість велосипедистів, дуже сподобалось спостерігати за зміною варти біля королівського палацу. У майбутньому Діана сподівається побувати у США, а також в Іспанії. Активний відпочинок один із методів реабілітації, який насправді допомагає у скрутний час.

Юна красуня говорить, що авторитетом для неї є мама — Інна Сергіївна, адже вона дуже мудра і завжди знаходить вихід з будь-яких складних життєвих ситуаціях. «Моя мама – це моя опора та підтримка, яка завжди дасть мені правильну пораду». Діана дуже любить свого молодшого брата Данила та дідуся з бабусею. Сім’я Скримінських щиро вдячна людям, які підтримували та продовжують підтримувати їхню сім’ю.

Сім’я Скримінських не отримала компенсацій з державного бюджету, тому матеріальний стан — задовільний, лише нещодавно діти почали отримувати пенсію по втраті годувальника. Іменинниця з сім’єю проживає у службовому житлі, подальша доля якого ще невідома.

Діана, як і будь-яка дитина, мріє провести свій день народження поряд із рідними, але, на жаль, за святковим столом вже ніколи не буде тата. Жоден подарунок не зможе замінити найріднішу людину.

Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0508345616 та 0966833164.

Фінансово підтримати родину: ПРИВАТБАНК

5168-7427-0443-0218 (Скримінська Інна Сергіївна)

Інформація для благодійників:Діана Скримінська – 17 років (09.06.2013). м. Ковель, Ріст: 169 см. Розмір взуття: 40. Розмір одягу М.