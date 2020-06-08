Россия частично открывает границы для выезда за рубеж

Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу, учебу, лечение и уход за родственниками. Соответствующие указы уже подписаны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал премьер.

Въезд в Россию будет разрешен для иностранцев, которые будут проходить лечение в российских медицинским организациях или обеспечивать уход за близкими родственниками, добавил Мишустин.

Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден, власти постепенно отменяют введенные ранее ограничения.

Напомним, Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня изучить возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Ранее СМИ сообщали, что Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению международного авиасообщения в середине июля с 15 странами. Первыми могут вновь начаться полеты в страны ЕврАзЭС и СНГ. При этом для бизнес-авиации планируется открыть рейсы практически во все страны.

До этого эксперты заявили, что Россия может возобновить международные рейсы с 15 июля из 27 крупных российских аэропортов, включая «Казань».