Захарова получила новый дипломатический ранг

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Захарова занимает пост директора департамента информации и печати МИД России.
В документе также говорится о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла ряду других лиц.
В частности, речь идет о послах Владимире Барбине, Леване Джагаряне, Нурмахмаде Холове, а также о замминистра энергетики Юрии Сентюрине.
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