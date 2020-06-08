Мать и нелюди. Бессмертный подвиг крестьянки Александры Дрейман

В 1943 году на Киевской киностудии, эвакуированной в Среднюю Азию, режиссером Марком Донским была снята военная драма «Радуга». Впервые в этой картине была поднята тема ужасов гитлеровской оккупации и страданий тех, кто оказался под властью нацистов.

Боль «Радуги»

В центре сюжета история партизанки Олены Костюк, которой приходится делать выбор — предать товарищей или сохранить жизнь своему новорожденному ребенку.«Радуга» производила на зрителей сильнейшее впечатление. Даже сегодня этот фильм смотреть физически тяжело, такова в нем концентрация человеческой боли.Члены съемочной группы вспоминали, что сами съемки были испытанием. Среди актеров были те, кто потерял близких на войне, и им, по сути, приходилось заново переживать личные страдания. Когда становилось особенно тяжко, режиссер Марк Донской подходил к актерам и говорил одно только слово: «Надо».В 1944 году «Радуга» вышла не только в советский, но и в американский прокат. Говорят, что после показов ленты в призывных пунктах американской армии наблюдался приток добровольцев — мужчины рвались мстить нацистским нелюдям за страдания женщин в далекой советской стране. Фильм «Радуга» был отмечен Главным призом ассоциации кинокритиков США и Высшей премией газеты «Daily News» «За лучший иностранный фильм в американском прокате 1944 года», а также призом Национального совета кинообозревателей США.Картина являлась экранизацией одноименной повести писательницы Ванды Василевской. История, ставшая основой произведения, не была вымышленной — Василевская лишь перенесла место действия из Подмосковья на оккупированную Украину.

Латышская крестьянка в Подмосковье

Женщину, которой пришлось делать самый страшный в жизни выбор, звали Александра Дрейман.Латышская семья Дрейман переехала из Либавы в подмосковное Поречье в 1911 году. Здесь в имении графа Уварова работал садовником их земляк. Отец Александры работал управляющим земского имения Суровцево недалеко от Поречья. В 1914 году глава семьи ушел на войну. С фронта он вернулся инвалидом. Жили Дрейманы бедно. Чтобы младшая сестра могла учиться, Александра пасла скот у более богатого односельчанина. А по вечерам Саша повторяла за младшей уроки, чтобы освоить грамоту.Со временем братья и сестры разъехались, и жить вместе с матерью осталась только Александра. Она трудилась в колхозе, стала бригадиром, потом председателем сельсовета. Затем заочно окончила строительный техникум. В 1939 году вместе с матерью Александра переехала в поселок Уваровка, где ей предложили должность начальника районного дорожного отдела. Со своими обязанностями она справлялась отлично и быстро заслужила уважение жителей Уваровки.Александра всю себя отдавала работе ещё и потому, что с личной жизнью не складывалось. В 1941 году ей исполнилось 33 года, а ни мужа, ни детей не было.Поэтому брак с сотрудником конторы «Заготзерно» Ермоленко, оформленный весной 1941 года, окружающие восприняли сочувственно. Хотя к избраннику Александры относились настороженно. В Уваровку он приехал недавно, о его прошлом никто ничего не знал, да и производил он на людей какое-то неприятное впечатление.

«Уваровский» отряд

Война разрушила все прежние планы. Линия фронта стремительно приближалась к Подмосковью. Александра отправила мать к сестре Анне, которая жила в Москве, а сама продолжала работать.На случай захвата территории немцами в Уваровке формировали партизанский отряд. Записалась в него и Александра Дрейман. А вот мужа ее не приняли — непонятное прошлое Ермоленко заставило организаторов ему отказать. Партизанский отряд ушел в леса вечером 12 октября 1941 года, когда к Уваровке уже приближались немецкие танки.Партизанские отряды 1941 года в массе своей были явлением хаотичным и спонтанным. Специалистов, разбирающихся в военном деле, катастрофически не хватало. По статистике, из 2800 отрядов и подпольных групп, сформированных в 1941 году, к 1942 году уцелело только около 10 процентов — остальные были разгромлены гитлеровцами. Не исключено, что та же судьба могла ждать и «Уваровский» отряд. Достаточно сказать, что Александра Дрейман, специалист по дорожному строительству, оказалась единственной, кто достаточно хорошо разбирался в минно-взрывном деле. Поэтому помимо проведения разведки в населенных пунктах она занималась обучением бойцов. Эти инструктажи не пропали даром. В конце октября «Уваровский» отряд провел успешную операцию по подрыву сразу четырех мостов, серьезно нарушив немецкие коммуникации.Но сразу после этого успеха Александра Дрейман исчезла из отряда.

«Имеем приказ тебя расстрелять!»

Партизанская жизнь в кино — это чаще всего уютные землянки, в которых веселые бойцы поют под гармошку. В реальности жизнь в лесу была очень тяжелой даже для здоровых людей. Холод, сырость, часто недостаток продовольствия… Раненых партизаны старались переправлять через линию фронта или отправлять в деревни к надежным людям. Так же поступали и с больными, потому что выздороветь в лесу было очень трудно. Возвращаться в населенные пункты — это серьезный риск, ведь коллаборационисты из числа местных жителей всегда готовы были выдать партизан, чтобы получить награду от немецкого командования. Но зачастую иного выхода просто не было. Уходили из отрядов не только больные, но и здоровые. Не выдержав лишений, люди становились дезертирами.

Вот и Александру Дрейман заподозрили в дезертирстве. И командование отряда постановило — покарать предательницу. Искать её долго не пришлось, ведь женщина вернулась в свой собственный дом. Посланники, пришедшие ночью в дом к Александре, сказали напрямую: «Имеем приказ тебя расстрелять!» Женщина спокойно ответила: «Расстреливайте! И меня, и ребенка!» И показала ошеломленным партизанам свой округлившийся живот.Свою беременность она скрывала до последнего. Рано наступившие холода в этом помогли — под зимней одеждой интересного положения Александры видно не было.Но когда срок родов приблизился, оставаться в лесу у женщины просто не было сил, тем более что из бойца она превратилась в обузу. Александра все привыкла решать сама и на сей раз тоже посчитала, что никто не должен страдать из-за ее проблем.

«Мальчик у меня»

Партизаны вернулись в отряд, чтобы доложить, как дело обстоит на самом деле. А потом стало известно, что спустя несколько часов Александру Дрейман арестовали немцы.Жительница Уваровки Евдокия Коленова, соседка Александры, рассказывала, что перед арестом к ней пришел муж: «Ермоленко куда-то пропал перед самым приходом немцев. Потом, когда те уже мародёрствовали, объявился вновь и сразу пришёл к Александре. О чём говорили? Этого никто не знает. Но в наступившую ночь немцы увели её, в чём была — в гимнастёрке и юбке. А утром люди увидели в немецкой форме мужа Дрейман, бодро шагавшего по посёлку». Есть версия, что Ермоленко был немецким агентом ещё с довоенного периода, и его появление в Уваровке и женитьба на Александре Дрейман являлись частью его задания — обосноваться, стать своим среди местных, чтобы в нужный момент приступить к активным действиям.Немецкий комендант поселка обер-лейтенант Хаазе приступил к допросам Дрейман. Он не сомневался, что женщину, которая вот-вот должна родить, сломает быстро. А дальше — быстрый разгром партизанского отряда и награда от командования. Но Александра молчала. Ее били, гоняли босой и практически раздетой по морозу, снова били.В разгар этих издевательств женщина родила своего первенца. Партизанку держали в сарае, к которому удалось пробраться ее подруге Анне Минаевой. «Мальчик у меня, Нюра, — сказала Александра. — Очень плохо мне — хотя бы конец скорее наступил».

Самое страшное испытание

А на следующем допросе наступил самый страшный момент. Немец сказал — или она выдает расположение партизан, или прямо на ее глазах ребенок будет убит.Что она испытывала в эти секунды? Она так долго ждала своего счастья, и вот он, родился, ее первенец, ее долгожданный малыш. Что может быть сильнее материнского инстинкта, заставляющего любой ценой защитить свое дитя? Кто бы смог осудить измученную женщину, если бы в эту минуту она бы спасала жизнь младенцу, пожертвовав десятками жизней членов партизанского отряда?Но Александра Дрейман не сообщила немцам ничего. Ее малыша закололи штыками у нее на глазах. А потом ее снова били, уже не столько от желания чего-то добиться, сколько от ярости, ненависти и непонимания — как эта маленькая хрупкая женщина может обладать такой невероятной стойкостью?На следующий день Александру Дрейман расстреляли.

«Слышите ли меня, матери?!»

Гитлеровцы бежали из Уваровки 22 января 1942 года. Вместе с передовыми частями Красной Армии в поселок прибыл военный корреспондент «Правды» Оскар Курганов. От местных жителей он узнал историю Александры Дрейман. В феврале 1942 года в главной газете Советского Союза был опубликован очерк «Мать».«Ее толкнули прикладом, она соскользнула в снег, но опять поднялась, босая, измученная, посиневшая, распухшая, истерзанная палачами. И ее голос вновь возник в вечерней тьме:— Матери, родные, слышите ли вы меня? Я смерть принимаю из рук зверей, сына своего не пощадила, но правды своей не выдала. Слышите ли меня, матери?!..И пока враг не будет разбит, все честные люди земли, все, в ком бьется материнское сердце, не забудут предсмертный клич Александры Мартыновны Дрейман. Он звучит, этот клич, из глубины ее мученической души. И никогда не смоется в памяти народа образ матери, чья любовь к родине, к свободе, к земле своей оказалась сильнее всех ее материнских чувств.

Вечная и бессмертная слава ей!»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, Александра Мартыновна Дрейман посмертно была награждена орденом Ленина.Обложка: Александра Дрейман. © / Public Domain