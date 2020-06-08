Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

Каждый гражданин России, стран бывшего Советского Союза и не только прекрасно знает Спасскую башню с часами, которую регулярно мы видим в новогоднюю ночь по телевизору. Ничего странного или удивительного на циферблате нет. Но так было далеко не всегда. В далекие времена на них не было вообще стрелок. Кроме того, вместо традиционных двенадцати чисел здесь насчитывалось целых семнадцать. Естественно, возникает логический вопрос, откуда такой странный вид и как по ним вообще можно было определить время.

1. Внешний вид старинных часов

Ранее в России использовалась другая система исчисления / Фото: chrome-effect.ruВ России до прихода на трон Петра I использовалась совершенно другая система исчисления – кириллическая. В ней все числа записывались не так, как мы привыкли, а буквами. Можно было увидеть и глаголицу, но принцип аналогичный. Что же касается наших часов с башни, то здесь числа писались в два ряда: один ряд – кириллические символы, второй – арабские. Первые часы создал Христофор Галовей / Фото: ruxpert.ruИх создателем в 1624 г. стал Христофор Галовей, инженер из Англии. Уже в 1628 г. после пожара их пришлось реконструировать. Восстановление часов проводились и позже, причем причина была та же, что и в случае с первой реконструкцией.Как и все такие механизмы в России, кремлевские часы жители других стран называли именно «русскими». То, какой внешний вид они имели, и в то время у многих вызывало удивление, недоумение. Что касается Галовея, то он пояснял такое решение с юмором.Он говорил, что русские вообще особенные, поступающие нетрадиционно, как принято во всем мире, поэтому и все, что они производят, должно быть совершенно иначе сделано. Циферблат в механизме был окрашен лазоревой краской. Это являлось символом неба. Сверху была роспись золотом и серебром в виде солнца, звездочек, луны. В первых часах двигалась не стрелка, а циферблат / Фото: yandex.uaПривычных для нас стрелок не наблюдалось. Их заменяла неподвижная одна стрелка в верхней части циферблата. Она имитировала солнечный луч. Самое интересное, что в этом случае движущимся был именно циферблат. Он выполнял вращение вокруг этой одинокой часовой стрелки.

Первый вариант часов отличался необычным разделением на два разных по размеру сегмента, и 17 вместо 12-ти, как мы привыкли, секторов. У каждого из секторов была собственная буква и число, которое соответствовало ей. Между этими числами были «получасия» – точки.Фроловские часы (когда-то башня называлась не Спасской, а Фроловской) того времени можно увидеть сейчас на зарисовке посла Австрии Мейерберга, сделанной в 1661 г. Спустя сорок лет после этого, после очередного пожара часы были уничтожены и не восстановлены.

2. Почему именно семнадцать чисел

17 секторов на циферблате были выбраны неслучайно / Фото: zhiznteatr.mirtesen.ruПришло время поговорить об «изюминке» этих старинных часов, которая и отвечала за их уникальность, делала механизм именно «русским». Почему не 12, а 17 секторов. На самом деле выбор именно такого их количества был неслучайным. Каждый час дня сопровождался ударом колокола / Фото: yandex.uaВ России тогда время считалось по ночным и дневным часам. На московской широте продолжительность наиболее короткой ночи была 7 часов, а самого большого дня – 17. Именно это основоположник и отобразил на изделии.Принцип работы был простой. После восхода солнца часовщики ставили циферблат в такое положение, чтобы стрелка была направлена на 17. Спустя час стрелка была на «1», а значит это был «первый час дня». Сопровождалось действие ударом колокола.22 июня (наиболее длинный день) циферблат самостоятельно передвигался до сектора 17, после чего приходила ночь. Окончание ее приходилось на сектор с числом 7. Часовщики снова устанавливали вручную часы на число 17, как только появлялись первые солнечные лучи. На смену сгоревшим старинным часам пришли привычные всем классические / Фото: yandex.uaЧтобы можно было учесть все изменения в длительности ночи и дня на протяжении года, каждые две недели в часовые показания вносилась поправка в один час. Существует мнение, что в целях напоминания один раз в четырнадцать дней звучал специальный колокольный звон.На смену бесследно исчезнувшим в огне часам в 1704 г. пришло уже классическое устройство со стандартным внешним видом и двенадцатью секторами. Эти часы в Амстердаме заказал Петр I. Таким образом произошло упразднение «русского» разделения счета времени, ночного и дневного. И в этом заслуга первого российского императора.