Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

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Каждый гражданин России, стран бывшего Советского Союза и не только прекрасно знает Спасскую башню с часами, которую регулярно мы видим в новогоднюю ночь по телевизору. Ничего странного или удивительного на циферблате нет. Но так было далеко не всегда. В далекие времена на них не было вообще стрелок. Кроме того, вместо традиционных двенадцати чисел здесь насчитывалось целых семнадцать. Естественно, возникает логический вопрос, откуда такой странный вид и как по ним вообще можно было определить время.

1. Внешний вид старинных часов

Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

Ранее в России использовалась другая система исчисления / Фото: chrome-effect.ruВ России до прихода на трон Петра I использовалась совершенно другая система исчисления – кириллическая. В ней все числа записывались не так, как мы привыкли, а буквами. Можно было увидеть и глаголицу, но принцип аналогичный. Что же касается наших часов с башни, то здесь числа писались в два ряда: один ряд – кириллические символы, второй – арабские.

Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

Первые часы создал Христофор Галовей / Фото: ruxpert.ru

Их создателем в 1624 г. стал Христофор Галовей, инженер из Англии. Уже в 1628 г. после пожара их пришлось реконструировать. Восстановление часов проводились и позже, причем причина была та же, что и в случае с первой реконструкцией.

Как и все такие механизмы в России, кремлевские часы жители других стран называли именно «русскими». То, какой внешний вид они имели, и в то время у многих вызывало удивление, недоумение. Что касается Галовея, то он пояснял такое решение с юмором.

Он говорил, что русские вообще особенные, поступающие нетрадиционно, как принято во всем мире, поэтому и все, что они производят, должно быть совершенно иначе сделано. Циферблат в механизме был окрашен лазоревой краской. Это являлось символом неба. Сверху была роспись золотом и серебром в виде солнца, звездочек, луны.

Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

В первых часах двигалась не стрелка, а циферблат / Фото: yandex.ua

Привычных для нас стрелок не наблюдалось. Их заменяла неподвижная одна стрелка в верхней части циферблата. Она имитировала солнечный луч. Самое интересное, что в этом случае движущимся был именно циферблат. Он выполнял вращение вокруг этой одинокой часовой стрелки.

Первый вариант часов отличался необычным разделением на два разных по размеру сегмента, и 17 вместо 12-ти, как мы привыкли, секторов. У каждого из секторов была собственная буква и число, которое соответствовало ей. Между этими числами были «получасия» – точки.

Фроловские часы (когда-то башня называлась не Спасской, а Фроловской) того времени можно увидеть сейчас на зарисовке посла Австрии Мейерберга, сделанной в 1661 г. Спустя сорок лет после этого, после очередного пожара часы были уничтожены и не восстановлены.

2. Почему именно семнадцать чисел

Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

17 секторов на циферблате были выбраны неслучайно / Фото: zhiznteatr.mirtesen.ru

Пришло время поговорить об «изюминке» этих старинных часов, которая и отвечала за их уникальность, делала механизм именно «русским». Почему не 12, а 17 секторов. На самом деле выбор именно такого их количества был неслучайным.

Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

Каждый час дня сопровождался ударом колокола / Фото: yandex.ua

В России тогда время считалось по ночным и дневным часам. На московской широте продолжительность наиболее короткой ночи была 7 часов, а самого большого дня – 17. Именно это основоположник и отобразил на изделии.

Принцип работы был простой. После восхода солнца часовщики ставили циферблат в такое положение, чтобы стрелка была направлена на 17. Спустя час стрелка была на «1», а значит это был «первый час дня». Сопровождалось действие ударом колокола.

22 июня (наиболее длинный день) циферблат самостоятельно передвигался до сектора 17, после чего приходила ночь. Окончание ее приходилось на сектор с числом 7. Часовщики снова устанавливали вручную часы на число 17, как только появлялись первые солнечные лучи.

Почему кремлёвский циферблат включал 17 чисел вместо 12?

На смену сгоревшим старинным часам пришли привычные всем классические / Фото: yandex.ua

Чтобы можно было учесть все изменения в длительности ночи и дня на протяжении года, каждые две недели в часовые показания вносилась поправка в один час. Существует мнение, что в целях напоминания один раз в четырнадцать дней звучал специальный колокольный звон.

На смену бесследно исчезнувшим в огне часам в 1704 г. пришло уже классическое устройство со стандартным внешним видом и двенадцатью секторами. Эти часы в Амстердаме заказал Петр I. Таким образом произошло упразднение «русского» разделения счета времени, ночного и дневного. И в этом заслуга первого российского императора.