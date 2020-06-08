Россия откроет границы для выезда за рубеж на работу и лечение

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РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ откроет границы для выезда граждан за рубеж на работу, учебу или лечение, сообщает РИА «Новости».

Мишустин заявил, что подписано соответствующее распоряжение правительства.

Кроме работы и учебы, оно даст возможность гражданам выехать за пределы страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, а также получить лечение тем, кому необходима медицинская помощь за границей.

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