На Волині втопився 18-річний юнак, що напідпитку вирішив покупатися вночі

На озері в селі Гуща на Любомльщині втопився 18-річний парубок.

Про це виданню Район.Любомль повідомили у Любомльському відділі поліції.

8 червня о 2:39 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Гуща зі сторони клубу до озера пішов купатися 18-річний хлопець, житель села Вишнів, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Товариші його у воді знайти не змогли. На виклик також прибули працівники ДСНС села Світязь, які й знайшли труп.

При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.