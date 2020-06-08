53 новых случая коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба при по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 611. Всего выздоровели 3 543 человека (+ 66 за сутки). Умерли 10 человек (новых случаев смерти за сутки не зарегистрировано).

Все новые случаи контактные. 4 человека госпитализированы, еще 49 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 22, Елабужский район — 9, по 6 — в Набережных Челнах и Дрожжановском районе. По два случая выявлено в Высокогорском и Нижнекамском районах, по одному — в Балтасинском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Пестречинском и Тукаевском районах.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 2 человека, от 18 до 30 — 7, от 30 до 50 — 16, от 50 до 60 — 20, от 60 до 70 — 7, от 70 до 80 — 1.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 8 985 случаев заражения коронавирусом, из них 36,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 476 658 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 230 688 человек, умер 5 971. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (2 001), Московская область (751), Санкт-Петербург (326).