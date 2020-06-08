Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее поручение.
В документе указано, что ведомству поручено доработать проект «общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, с учетом проводимых президентом РФ отраслевых совещаний» при участии «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций».
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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