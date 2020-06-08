Рубль уверенно поднимается к доллару и евро

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В начале торговой сессии в понедельник, 8 июня, рубль вырос на 32 коп. к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.03 мск, курс доллара снизился на 32 коп. и составил 68,38 руб. В свою очередь, курс евро упал также на 32 коп., до 77,24 руб.

Августовский фьючерс на нефть Brent повысился на 1,13% — $42,78 за баррель.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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