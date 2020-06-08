Додон обвинил Шора и Плахотнюка в попытке захватить власть в Молдавии

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Владимир Плахотнюк и Илан Шор, находясь в розыске, пытаются снова вернуться к власти в республике. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, Плахотнюк и Шор «бежали» за границу, но не оставляют попыток снова «дорваться до власти».

«Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать «ситуативные» альянсы, с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений», — написал Додон.

Он отметил, что Плахотнюк и Шор реализуют свои замыслы по дестабилизации политической обстановке в стране для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти. По данным делам есть значительное продвижение под руководством нового генпрокурора республики, добавил Додон.

Плахотнюк является бывшим депутатом и одним из богатейших бизнесменов Молдавии, а Шор — политик, предприниматель, а также муж российской певицы Жасмин.

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