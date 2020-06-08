Совфед прокомментировал данные о переезде Скрипалей

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Metropolitan Police/Dylan Martinez/Reuters

В Совфеде прокомментировали данные СМИ о переезде экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что не верит опубликованным в СМИ данным.

По его мнению, эта история является легендой, поскольку Сергея и Юлию «давно никому не показывают». Сенатор добавил, что эта легенда «вообще не выдерживает критики».

«Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно все станет известно», — заключил Джабаров.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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