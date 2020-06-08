«Гудбай, Америка»: Первый канал заменил титры «Брата 2» кадрами погромов в США

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: кому-то креатив кажется удачным, других — возмущает

Первый канал накануне вечером показал легендарный фильм Алексея Балабанова «Брат 2», вышедший на экраны ровно 20 лет назад, в немного непривычном виде. Креативному изменению подверглись титры фильма, которые подогнали под актуальную повестку.

После финальной сцены фильма привычно заиграла песня группы «Наутилус Помпилиус» «Прощальное письмо» (та самая, в которой звучал слова «гудбай, Америка»), однако вместо титров были показаны кадры погромов в США, начавшиеся несколько недель назад после убийства полицейскими чернокожего задержанного. На них протестующие жгут автомобили и громят магазины, стражи порядка применяют слезоточивый газ и бьют нарушителей порядка дубинками. Съемки бесчинств из разных городов США шли в эфире чуть больше минуты. После этого началась программа «Время».

Креатив Первого канала прокомментировал «Газете.ру» продюсер «Брата 2» Сергей Сельянов. На тот момент, он не видел показанного в эфире и не смог оценить художественную ценность. Но, по словам продюсера, о нарушении авторский прав вряд ли можно говорить.

«Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают. Я не видел, надо смотреть, как это сделано — тупо или талантливо. Фильм »Брат 2« видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», — сказал Сельянов.

Многие пользователи соцсетей оценили идею Первого канала и хвалили авторов за креативность. Другим задумка не очень понравилась. Некоторые задавались вопросом, почему было не показать вместо протестов, например, агитацию за поправки в Конституцию.

Протестные акции, которые сопровождаются беспорядками, грабежами магазинов и поджогами автомобилей уже две недели сотрясают США. Мародеры и вандалы вышли на улицы американских городов на волне акции Black lives matter («Жизни черных важны»), после смерти задержанного в Миннеаполисе чернокожего мужчины. Полицейский прижал рецидивиста Джорджа Флойда ногой к земле и держал так несколько минут. Вскоре после этого мужчина скончался.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс. В Соединенных Штатах многие белые солидаризируются с темнокожими, просят прощения за свои «привилегии» и все грехи времен существования рабства и даже встают на колени.

Тем временем, акции в поддержку чернокожих, начались и в Европе. Примерно по тому же сценарию. Демонстрации в знак солидарности постепенной перерастали в погромы. Накануне протестующие в Бельгии разнесли центр Брюсселя и разграбили дорогие магазины.