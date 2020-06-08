Суд разбил надежды депутата Алтайского Заксобрания свержение мусорного регоператора Рубцовске

Арбитражный суд Алтайского края отказал в удовлетворении иска рубцовского ООО «Монолит-АС», которое пыталось оспорить результаты конкурса на отбор регоператора ТКО в Рубцовской зоне. В компании были уверены, что конкурсная комиссия с нарушениями назначила оператором ООО «ВторГеоРесурс», однако не смогли доказать этого в суде.

Заявление от лица «Монолит-АС», принадлежащего депутату АКЗС Андрею Секрете (ЛДПР), было принято судом к производству 26 сентября 2019 года. В нем представители компании требовали признать незаконными действия комиссии при организации конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора ТКО в Рубцовской зоне, а также признать недействительными сами результаты, в соответствии с которыми победил «ВторГеоРесурс». Ответчиком по делу указан Минстрой Алтайского края. В качестве третьих лиц фигурируют все действующие в Алтайском крае региональные операторы, а также те, кто проиграл в борьбе за этот статус в ходе конкурсных процедур.

Из документов суда пока не ясно, какие именно процедурные моменты не устроили «Монолит-АС». Поскольку 2 июня была опубликована только резолютивная часть решения, из нее также не следует, какие претензии имела компания. В документе лишь указано, что суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу – у участников дела есть еще месяц на подачу апелляции.

Стоит заметить, что судебное разбирательство началось на фоне претензий со стороны рубцовских депутатов к работе действующего регоператора ТКО. Народные избранники в августе 2019 года даже намеревались направить в региональный Минстрой и лично губернатору Виктору Томенко обращение, чтобы поставить вопрос о целесообразности работы компании на территории города. В самом «ВторГеоРесурсе» объясняли такую нелюбовь к себе тем, что у некоторых депутатов будто бы существуют собственные корыстные интересы в сфере обращения с отходами.