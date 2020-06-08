В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

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Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно инициативе, минимальный почасовой размер оплаты труда будет составлять 150 рублей в час. Кроме того, ежегодно он будет индексироваться.

Если проект будет принят, он начнет действовать с 1 января 2021 года.

В настоящий момент ставка за час работы высчитывается на основе МРОТ. Например, с мая по июль она колеблется от 89,85 до 65,92 рубля. Авторы документа считают такую сумму слишком маленькой.

Инициаторами проекта выступили глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, депутат Андрей Свинцов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и сенатор Сергей Леонов.

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