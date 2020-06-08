На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

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Master Sgt. Greg Steele/U.S. Air Force

В украинской консалтинговой компании Defense Express заявили, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Об этом пишет РИА «Новости».

В материале говорится, что установленные на воздушном судне крылатые ракеты могут поразить основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири, поскольку они способны преодолевать расстояние в 980 и 1200 километров.

Уточняется, что речь идет о местных военных базах России и инфраструктуре Северного морского пути.

Таким образом компания прокомментировала недавний полет B-52H над Арктикой у границы с Россией. Там уверены, что таким образом США продемонстрировали возможности своей стратегической авиации перед Кремлем.

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