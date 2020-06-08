В Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР направили в правительство законопроект о введении в России почасовой оплаты труда не ниже 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и неполный день, пишет РИА «Новости».

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте закона.

В России часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка — в 2020 году она составляет от 89,8 рубля в мае до 65,9 рубля в июле, отмечают авторы инициативы.

«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой — избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — говорится в пояснительной записке.