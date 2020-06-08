МЧС определит критерии оценки работы губернаторов во время ЧС

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/РИА «Новости»

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ разработают критерии, по которым министерство будет оценивать работу губернаторов по защите населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На основании такого анализа будут определены показатели работы субъектов РФ по вопросам ГО и ЧС, а также разработаны методические рекомендации по оценке эффективности выполнения мероприятий по защите населения», — заявили в пресс-службе.

По информации ведомства, кабмином уже были утверждены 28 различных методик расчета показателей для выведения данной оценки.

В настоящее время НИИ проводит анализ текущего состояния гражданской защиты и безопасности населения в регионах России.

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