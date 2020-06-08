Трещины покрашенный мусор власти Рубцовска заставят подрядчика второй переделывать площадь Ленина

Мусор в сделку не входил

5 июня замглавы Рубцовска Михаил Одокиенко и замначальника городского управления по ЖКХ и экологии Анатолий Торгов проверили, как подрядчик исправляет многочисленные недоделки, которые допустил в ходе реконструкции площади Ленина. Как сообщает «Местное время», промежуточные итоги и этой работы оставляют желать лучшего.

Исправлением дефектов благоустройства по гарантии занимается ООО «Райагропромстрой» — подрядчик, который реконструировал площадь Ленина в 2017 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по контракту с мэрией за 29,1 млн рублей. Итог работ был несоизмерим с такой ценой, в связи с чем состоялся судебный процесс, в ходе которого была проведены экспертиза. Ее результаты показали объем необходимых работ, которые устранят все недостатки. Речь идет о просадке асфальта, трещинах керамогранита на упорной стенке, неровностях тротуарной плитки и пр. Подрядчик признал все претензии и заверил, что устранит все изъяны до 10 июня.

Тут и за старание балл не накинешь

5 июня заместитель мэра Михаил Одокиенко и замначальника профильного управления Анатолий Торгов проверили ход исполнения гарантийных обязательств. Однако работа над ошибками оказалась полна новых дефектов. К примеру, чиновники обратили внимание, что перед очередной покраской скамьи из-под нее не вычистили мусор, который накидали рубцовчане. В итоге покрасили вместе с мусором. Бетонное основание лавки также наспех освежили краской, заодно замазав и ветви кустарника. Причем эти работы по покраске не скрыли надписей горожан, а само покрытие снова стало отслаиваться и мараться. Заделанные швы вновь оголились, также как и трещины на керамогранитной плитке, которую, вероятно, надо полностью менять, но подрядчик решил просто ее приклеить. Теперь это выглядит еще хуже, чем было.

Скрытое обращение

При этом пока фирма еще не приступала к перекладке тротуарной плитки и асфальту. Однако чиновники уже сейчас говорят, что такая работа их не устраивает. «Мы требуем качественного выполнения работ, другой результат нам не нужен. Плохо сделали? Будут переделывать», — подчеркнули Михаил Одокиенко. Не исключено, что «Райагропромстрою» придется переделывать свое благоустройство второй раз.

Напомним, что дефектные объекты благоустройства в Рубцовске появляются каждый год. В 2018 году таковым оказалась набережная, в 2019 году — площадь Победы. Известно, что данной ситуацией уже занимается полиция, а недавно обращение с просьбой проверить коррупционные моменты в этой ситуации поступило и в следком.