Понад 10 тисяч гривень штрафу сплатить волинянин, який п’яним сів за кермо

Суддя Ковельського міськрайонного суду В’ячеслав Лесик розглянув справу, яка надійшла від Рожищенського відділення поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності уродженця села Поворськ Ковельського району, що працює помічником машиніста ВСП «Локомотивне депо».

Слухання справи відбулось 28 травня. Про це йдеться у постанові суду, пише Район.Ковель.

Обвинувачений 18 квітня о 22:29 в місті Рожище на вулиці Привокзальній керував автомобілем марки «Citroen C4 Picasso», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

У суді, під час розгляду справи підсудний вину визнав, пояснив що фактично майже не здійснював рух автомобілем, а тільки з’їхав з траси та чекав на водія, не заперечував, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Обвинувачений просив врахувати, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працює помічником машиніста, а тому просить не позбавляти його права керування транспортними засобами, оскільки використовує автомобіль як засіб заробітку та утримання своєї сім’ї.

Під час розгляду справи захисниця подала клопотання трудового колективу підрозділу «Локомотивне депо Ковель», з якого вбачається, що його керівництво та колектив зобов’язуються взяти свого співробітника на поруки та просять не позбавляти його права керування транспортними засобами.

З відеозапису події видно, що чоловік, побачивши наближення працівників поліції, зупинив автомобіль на узбіччі, залишив місце водія і пересів на заднє сидіння, намагався вдати себе пасажиром.

Після затримання обвинувачений ствердив, що він вживав спиртні напої перед тим, як сісти за кермо, та з’їхав на узбіччя, щоб дочекатись на водія. Він виявляв очевидні ознаки алкогольного сп’яніння, поводився неадекватно, похитувався, мав запах алкоголю з порожнини рота та почервоніння обличчя. Вказані ознаки давали підстави запропонувати йому пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі.

Суддя зауважив, що долучений до матеріалів справи протокол загальних зборів трудового колективу про готовність взяття на поруки не відповідає зазначеним вимогам, оскільки у протоколі не вказали про спроможність трудового колективу здійснювати заходи впливу виховного характеру до особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Крім того, у протоколі зазначили, що участь у засіданні приймали 370 працівників трудового колективу підрозділу «Локомотивне депо Ковель», проте відсутні їх прізвища та підписи, а лише зазначено, що рішення прийнято одноголосно.

Відсутність належно оформленого протоколу зборів є тією обставиною, що виключає можливість передачі особи, яка вчинила правопорушення, на поруки трудовому колективу.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу та накласти на нього 10 200 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень.