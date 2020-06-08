Мэр Тольятти в православный праздник решил простить активиста, на которого ранее подал в суд

Мэр Тольятти Сергей Анташев решил в честь православного праздника Троицы простить местного активиста Валерия Кандалинцева, на которого ранее подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграме».

«Сегодня, в день рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего (Кандалинцева — прим. ред.). И я как человек православный сделал это. Я не буду судиться с ним», — заявил градоначальник.

Мэр подавал иск в ответ на высказывания Кандалинцева по поводу установки в городе скульптурной композиции «Ожидание солдата» Зураба Церетели. Ее установили 4 мая. Цена контракта составила 15 млн рублей. Активист негативно высказался в соцсетях о победе проекта Церетели, назвав это выводом денег из бюджета Тольятти и оскорбив при этом Анташева. Глава Тольятти заявил, что слова общественника являются лживыми и обвиняют его в должностном преступлении, после чего подал в суд на Кандалинцева иск на 15 млн рублей.