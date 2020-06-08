«Крик»: Абрамович купил картину стоимостью свыше 8 миллиардов рублей

Sotheby’s планирует направить вырученные средства на строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии.

Один из самых известных русских миллионеров Роман Абрамович, хозяин футбольного клуба «Челси», во время карантина и футбольной паузы решил себя порадовать дорогостоящей покупкой.

Это не новая машина или яхта, не футбольный клуб и даже не вилла на берегу моря. Роман Абрамович на аукционе Sotheby’s купил знаменитую картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка — единственный из четырёх вариантов полотна, хранившийся в частной коллекции.

Миллиардер выложил за картину 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей). Торги состоялись еще 2 мая, в Нью-Йорке. Ставки тогда делались по телефону.

Последние восемь лет «Криком» владел инвестор Леон Блэк из США, который купил картину на аукционе Sotheby’s в мае 2012 года, также за 120 миллионов долларов.

Sothebyslife

И картина стала самой дорогой в мире. Sotheby’s планирует направить вырученные средства на строительство нового музея, гостиницы и центра искусств в Норвегии.

По версии журнала «Форбс» в 2019 году состояние Романа Абрамовича составляло 12,4 млрд долларов США; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании — девятое место.

Свои знаменитые «Крики» в нескольких вариациях Мунк создавал в 1893—1910 годах. Это одна из самых известных в мире работ в стиле экспрессионизма.

Напомни что ранее «Блокнот» публиковал топ абсурдно дорогих вещей. Но Роман Абрамович, разумеется, превзошёл все топы.

Кстати в марте 2020 года российский миллиардер погасил все игорные долги писателя Федора Достоевского.

Фото: Sothebyslife