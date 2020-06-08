Министра транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу вчера перечислил страны по датам, с которыми будут возобновлены международные рейсы:
«10 июня Турецкая Республика Северного Кипра, Бахрейн, Болгария, Катар, Греция; 15 июня Германия, Австрия, Азербайджан,Чехия, Хорватия, Гонконг, Швейцария, Япония, Республика Северная Македония, Литва, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Сингапур, Словения, Таджикистан; 20 июня Нидерланды, Казахстан; Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Эстония, Финляндия, Южная Корея, Ирландия, Черногория, Киргизия, Латвия, Люксембург, Норвегия, Словакия; 25 июня Бельгия».
Судя по этой информации, в июне авиасообщение между Россией и Турцией восстановлено не будет, пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».