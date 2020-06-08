Новосибирцы проголосовали за более жесткие карантинные ограничения

Мэрия Новосибирска опубликовала промежуточные результаты опроса «COVID в городе: как держатся новосибирцы?» Оказалось, что держатся новосибирцы неплохо; несмотря на отсутствие денег, они готовы носить медицинские маски и согласны на более жесткие карантинные ограничения.Так, каждый пятый горожанин считает, что существующие ограничительные меры совершенно оправданы, а каждый четвертый – что они должны быть еще жестче.Треть горожан строго соблюдает масочный режим, еще столько же пытается это делать по мере сил, причем большинство (45,94% проголосовавших) считают это достаточно эффективной профилактической мерой, то есть носят маску по «идейным» соображениям, а 32,94% готовы соблюдать масочный режим просто потому, что он был объявлен. Но все же большинство новосибирцев (более 70%) считает самой здоровой привычкой не ношение масок, а частое мытье рук.Новосибирцы готовы терпеть карантинные ограничения даже себе в убыток: почти 60% горожан признались, что не имеют никаких накоплений на «черный день», а 41% сообщили, что их доходы в период эпидемии уменьшились. Каждый третий горожанин стал экономить на непродовольственных товарах, а четверть новосибирцев уже начали экономить на еде.68,91% проголосовавших сообщили, что до них не дошли никакие меры социальной поддержки. Единственной по-настоящему «народной» мерой стали дополнительные выплаты на детей, их получили 23,94% горожан. Все остальные меры не коснулись даже 5% населения. Волонтерские программы затронули 0,33% проголосовавших, 3 человека из 923, принявших участие в опросе.Большинство горожан в качестве меры поддержки скромно хотели бы получить отсрочку по квартплате или списание коммунальных платежей, однако 38,79% надеются на кредитную амнистию, то есть списание всех долгов коммерческими банками. Однако более 5,5% новосибирцев гордо отказываются от любых мер государственной поддержки, рассчитывая исключительно на собственные силы.

акануне праздника Святой Троицы в Новосибирске ограничили въезд на кладбища; ограничения на въезд действуют 6 июня с 8 до 17 часов на трех крупнейших городских кладбищах.6 июня по православному календарю отмечается родительская или Троицкая суббота. В этот день принято посещать могилы умерших родственников. Однако в Новосибирске въезд на кладбища сегодня закрыт, об этом накануне сообщили в мэрии Новосибирска.Ограничения въезда автомобилей будут действовать в родительскую субботу с раннего утра и до 17 часов на Заельцовском, Гусинобродском и Клещихинском кладбищах. Исключение сделано только для специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, и машин коммунального хозяйства.«Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковному празднику Святой Троицы», – пояснили в пресс-центре мэрии.Часть ограничений в Новосибирске и области сняли. Но по-прежнему не работают досуговые заведения, торговые центры и магазины, фитнес-центры, предприятия общественного питания. В тех предприятиях и организациях, которым разрешили открыться, действует масочный режим, контроль за ношением масок усилили в общественном транспорте и магазинах.Эти меры, считают в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, обоснованы. Среди заболевших коронавирусом (без установленного источника) 78,9 % посещали продовольственные магазины около дома и супермаркеты, 65 % пользовались городским общественным транспортом. Но при этом 75,9 % заболевших сообщили, что не использовали гигиенические маски.