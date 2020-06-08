8 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Духов день (День Святого Духа) отмечается на 51-й день после Пасхи. В 2020 году он приходится на 8 июня.Какой церковный праздник сегодня, 08.06.2020Церковь установила этот праздник в память сошествия на апостолов Святого Духа в 50-й день после Пасхи. Он создан с целью донести до людей величие Святого и Животворящего Духа, который является источником всякой жизни. Он обладает всем тем, что во власти Отца и Сына, кроме жизни и смерти. В едином Боге есть три лика – Отец, Сын и Святой Дух. Об этом говорит Православная Церковь.В Библии больше всего упоминаний и размышлений о Святом Духе встречается у Иоанна. Но в день праздника церковь постановила чтение из 18 главы Евангелия от Матфея. В нем рассказывается притча о пастухе и отбившейся от стада овце, о человеколюбии и обличении. Также говорится о том, что истинным православным христианам дана власть судить мир и о том, как важна молитва для человека.Какая погода в этот день, такими будут следующие шесть недель.В Духов день нельзя говорить «за водой», иначе можно погибнуть от воды. Нужно произносить «по воду».

Запрещается что-то втыкать в землю или вырывать из нее.Православный праздник сегодня, 8 июня 2020По церковному календарю 8 июня поминают апостолов от 70-и Карпа и Алфея.Святой Карп был учеником и спутником апостола Павла. О нем первоверховный упоминает в послании к Тимофею как о человеке, в доме которого в Троаде (Малая Азия) оставил книги и фелонь (верхнее богослужебное облачение).Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской, зная его как добродетельного человека, обладающего возвышенной чистотой ума.Ученик Павла проповедовал Евангелие на острове Крит, где его посетил Дионисий Ареопагит. Святой Дионисий в своих воспоминаниях рассказывает о чудесном видении апостолу Карпу.Он принял мученическую смерть во время гонения христиан при императоре Нероне. По другим источникам, он мирно скончался в Берии.Алфей, входивший в число 70-и апостолов, происходил из галилейского города Капернаума. Он был отцом Иакова Алфеева и Левия Матфея — учеников Спасителя из числа двенадцати.По церковному календарю 8 июня поминают мучеников Аверкия и Елену. По преданию, они также были детьми апостола Алфея.Аверкия за исповедание веры в Иисуса привязали среди пчельника нагим, и он мученически умер от укусов пчел. А Елену, сестру его, забили до смерти камнями.