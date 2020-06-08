В Санкт-Петербурге с 8 июня открывается ряд магазинов

Стало известно, что 8 июня 2020 года в Санкт-Петербурге запланировано открытие магазинов после карантина, в городе заработают непродовольственные магазины с площадью до 400 «квадратов».Случилось то, чего горожане так долго ждали – власти одобрили открытие магазинов в Санкт-Петербурге после карантина с 8 июня 2020 года. Очередные послабления по режиму самоизоляции принял губернатор Александр Беглов, подписав 5 июня соответствующее постановление.Какие магазины возобновят работу в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020 года? Речь идет о непроводовольственных магазинах. Исключения составят ТРЦ и ТЦ, — они в список не попали, их откроют позже. Поэтому все магазины, что находятся внутри центров, по-прежнему остаются закрытыми.

В указе существуют и прочие ограничения: одновременно в помещении автосалона могут находиться только 10 посетителей, а выставочные образцы транспортных средств необходимо регулярно дезинфицировать. Проведение тестовых поездок пока тоже находится под запретом.Продавцы автомобилей в Северной столице рады и таким послаблениям. С 23 марта, когда президент объявил нерабочие дни, все дилерские центры Санкт-Петербурга вынуждены были закрыться и реализация новых автомобилей практически остановилась. Предложение покупать автомобили через интернет не встретило у клиентов понимания, такую дорогую покупку российские граждане предпочитают совершать «живьём».