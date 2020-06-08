В Алтайском крае начали снимать ограничения из-за коронавируса

В Алтайском крае ввели первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. 7 июня губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ № 44 от 31 марта.Режим самоизоляции ослаблен в Алтайском краеВ регионе введет целый ряд послаблений. Отменяются ограничения по выходу граждан из дома. Но режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, теперь приезжающие из других регионов не должны соблюдать 14-дневный карантин. В то же время это не распространяется на тех, кто вернулся домой из других стран. Разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе — без использования уличных тренажеров. Но опять же массовые тренировки запрещены. Исключение сделано для занятий в физкультурно-спортивных организациях. Состав групп — не более 15 человек под руководством тренера, при условии соблюдения дистанции не менее пяти метров. Разрешается деятельность организаций большинства форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Так, например, будут работать зоопарки, расположенные на открытом воздухе. Разрешается розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий на объектах торговли. Исключения прописаны в приложении к указу. Например, пока не могут работать кинотеатры, сауны. солярии, торговля в нестационарных объектах и прочее. Также будут работать санаторно-курортные организации, имеющие медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.

В то же время до 22 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах и т.д. Медицинским организациям разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря. Вместе с тем пока сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий. Приостановлена работа ряда учреждений, где предполагается массовое пребывание граждан. Напомним, в регионе продолжает действовать масочный режим.Остальные ограничения также продолжают действовать, в том числе запрет на плановые госпитализации. Кроме того, в Алтайском крае продолжает действовать режим, при котором гражданам предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Управляющим организациям рекомендовано продолжить регулярную дезинфекцию подъездов и мест общего пользования.Как отмечают власти, смягчение режима якобы стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет методические рекомендации санитарных властей РФ по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда. Как ранее говорил Виктор Томенко, правительство края воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно.