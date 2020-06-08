Заворотнюк ждет открытия границы, чтобы уехать из страны

В социальных сетях ходят слухи о том, что актриса Анастасия Заворотнюк уже преодолела опасный период и теперь идет на поправку. Ранее СМИ сообщали, что артистка больна раком мозга. Это информацию до сих пор не подтвердил никто из её представителей и близких.

Пользователи соцсетей сделали выводы из активности дочери Заворотнюк. Недавно она написала, что очень ждет открытия границ для поездки на море.

«Свет мой, зеркальце, скажи, когда же это все закончится? Мне кажется, что все люди на земле будут воспринимать жизнь иначе, будут бережнее относится к друг другу, себе и природе. И будут любить жизнь, потому что самый большой подарок это и есть жизнь. А еще скажи мне, зеркальце, когда к морю можно поехать», — написала дочь актрисы.

Напомним, после новости о болезни мамы, Анна прилетела в Москву из Лос-Анджелеса. Никаких подробных комментариев о самочувствии Заворотнюк-старшей Аня не даёт по сей день. Лишь однажды она опровергла лживую информацию и попросила людей быть терпимее и не лезть в личную жизнь семьи.