Сенатор США заявил, что КНР препятствует созданию вакцины от коронавируса

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Sakchai Lalit/AP

Сенатор-республиканец Рик Скотт обвинил Китай в том, что страна препятствует разработке вакцины от коронавируса. Об этом Скотт заявил в эфире телеканала «Би-би-си».

«К сожалению, у нас есть свидетельства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить наши усилия в этой области», — сказал сенатор.

Скотт отметил, что КНР не хочет допустить того, чтобы США и Европа стали первыми в разработке вакцины. Он добавил, что информация предоставлена разведкой страны, поэтому у него нет права вдаваться в детали.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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