Глава МИД Франции заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

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Reuters

Франция не заинтересована в отдалении России от Европы, пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Жана-Ива Ле Дриана.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия отдалялась от нас… мы пытаемся сблизить ее с Европой и побудить к курсу на основе многосторонности», — подчеркнул министр.

Ле Дриан напомнил, что мир больше не разделен на два блока. По его словам, несмотря на противоречия России и Европы, сотрудничество возможно и необходимо.

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