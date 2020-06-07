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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования компании «Эвотор».

В исследовании отмечается, что «вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции», выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%. Кроме того, на 14% упал средний чек — до 366 руб.

Также сообщается, что на 27% сократилась выручка табачной розницы, при этом средний чек прибавил 10% — до 302 руб.

Оборот пивных магазинов упал на 16%, а средний чек вырос на 14% — до 350 руб., говорится в исследовании.

Для анализа использовались данные более 650 тыс. онлайн-касс «Эвотор» по всей России.

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