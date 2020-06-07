В Татарстане подросток напал с ножом на родителей и пытался покончить с собой

В Татарстане подросток совершил нападение на своих родителей, после чего попытался свести счеты с жизнью. Информацию «БИЗНЕС Online» подтвердили в МВД по РТ.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера вечером в Сабинском районе. Молодой человек ранил родителей ножом. Отец скончался на месте, а мать в тяжелом состоянии была госпитализирована. «Подросток также в тяжелом состоянии находится в больнице», — уточнили корреспонденту «БИЗНЕС Online» в пресс-службе МВД.

Подробности случившегося выясняются.