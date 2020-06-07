Алтайский краевой принял экс-кандидата губернаторы отмене ковидных ограничений

Оппозиционный политик, со скандалом изгнанный из «Партии Роста» за свои взгляды, и соперник Виктора Томенко на губернаторских выборах 2018 года Андрей Крылов подал судебный иск с целью признать недействительным указ о введении эпидемических ограничений в регионе. 4 июня заявление было зарегистрировано в Алтайском краевом суде, тем же вечером его передали в производство. Текст иска опубликован на страницах Крылова в соцсетях.

В сопроводительном посте Андрей Крылов объяснил формальную причину, по которой решил оспорить «ковидный» указ губернатора Виктора Томенко. По его мнению, введенные ограничения нарушают конституционные права жителей Алтайского края на труд, культурное просвещение, занятия спортом, отдых, свободу передвижения. «Не говорит о глупости и чрезмерности принимаемых от пандемии мер только немой. Да и пандемия ли это? Любой врач вирусолог — не чиновник Роспотребнадзора — вам скажет, что это не так, что все эти меры фикция. Я даже ссылки не буду приводить, их полно в Интернете, большинство с участием уважаемых авторитетов от медицины. Так вот. Надоело! Поигрались в гражданскую оборону и хватит, мы все поняли, будем мыть руки и не чихать в общественных местах. Дальше что?» — разразился тирадой бывший кандидат в губернаторы Алтайского края. По его оценке, указ губернатора о противокоронавирусных мерах, изданный 31 марта текущего года, является незаконным, и его нужно признать недействительным.

В самом иске в качестве ответчика указан Виктор Томенко. В заявлении приводится ссылка на статью краевого закона, согласно которой полномочиями на издание ограничительного указа якобы наделено правительство Алтайского края (как орган государственной власти), а не губернатор. Такой аргумент незаконности указан в иске.

Кроме того, Андрей Крылов также предлагает суду оценить содержание данного правового акта. По его мнению, введенные правила поведения для граждан при режиме повышенной готовности, действующем в Алтайском крае, противоречат законодательству в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. В пример приводятся пункты указа, которые обязывают прибывших из Москвы и других регионов уйти на двухнедельную самоизоляцию. Также претензия касается пункта об ограничениях на выход из дома, занятия спортом на площадках и в залах. Все эти правила якобы незаконны, поскольку они были введены в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 апреля, в котором говорилось, что они обязательны при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В связи с этим истец утверждает, что федеральные власти не вводили режим повышенной готовности на территории Алтайского края, и вышеупомянутые правила запреты не содержат. Напомним впрочем, что данный режим был введен краевым правительством еще 18 марта.

Кроме того, в иске утверждается, что указом губернатора были ограничены конституционные права жителей региона, что возможно только с помощью федерального закона или во время режима чрезвычайного положения. К числу нарушенных прав Крылов отнес свободу передвижения и занятия спортом. Таким образом, указ Томенко якобы противоречит основному закону страны.

Вместе с тем Андрей Крылов заявил, что «ковидным» указом также были нарушены и его личные права, поскольку он является бизнесменом и ему необходимо передвигаться между регионами для ведения дел. Этот документ препятствует его передвижению. Отметим, что жителям Алтайского края, ровно, как и других регионов, можно пересекать границы субъектов, однако после этого необходимо пройти двухнедельную изоляцию. Также истец озабочен временным закрытием его спортклуба, что не позволило ему поддерживать свою физическую форму.

На этих основания Андрей Крылов требует признать указ Виктора Томенко недействительным. Иск был зарегистрирован в суде 4 июня. Когда будет принято решение о принятии к производству или отказе, в Алтайском краевом суде корреспонденту ИА «Банкфакс» оперативно уточнить не удалось. В то же время на сайте суда в настоящий момент уже появилась карточка, свидетельствующая о том, что вечером 4 июня дело передали в производство, однако фамилия судьи пока не указана. Представителем указан Иван Пахомов, также к делу привлечен прокурор Алтайского края Александр Руднев.

Напомним, что Андрей Крылов, на тот момент будучи председателем реготделения «Партии роста», в 2018 году баллотировался на пост губернатора Алтайского края. Тогда на выборах он набрал 13,46 % голосов – меньше всех своих конкурентов. Однако на тот момент для малоизвестного политика данный результат был совсем не провальным. На протяжении 2019 года он пытался оспорить результаты голосования в иске против крайизбиркома и Виктора Томенко. Разбирательство дошло до Верховного суда РФ, но и там признать нелегитимность выборов ему не удалось. Позднее он лишился и поста руководителя реготделения партии, по имеющейся информации, как раз из-за своей неумеренной политической активности, придававшей партии маргинальный имидж. Также в 2020 году он принимал участие в выборах мэра Барнаула, но и там успехов не достиг.