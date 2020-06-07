Что будет через 30 лет. Реальная демографическая ситуация в РФ сегодня

Что не так в прогнозах численности населения по миру и по РФ, каков состав населения РФ на данный момент и почему статистика не отражает реальную ситуацию. Об этом рассказывает Дионис Каптарь. Приглашенный эксперт – Константин Полторанин пресс-секретарь ФМС с 2005 по 2011.