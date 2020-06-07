Жительница США утверждает, что беременна уже четыре года

Американка верит в то, что вот уже на протяжении четырех лет в ее утробе развивается новая жизнь. Из-за веры в это, женщина осталась практически без друзей, ведь они считают ее сумасшедшей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сара Холидей, которой исполнилось 40 лет, уверена в том, что она беременна. Если обратить внимание на ее живот, то можно подумать, что женщина находится на 7 месяце беременности. Но проблема заключается в том, что с таким животом Сара ходит уже практически четыре года и при этом она верит, что просто долго вынашивает ребенка.Сара проживает в Форт-Коллинзе. Ее беременность подтвердилась в середине лета 2016 года. Примерно до сентября ее беременность развивалась нормально и живот постепенно увеличивался в размерах. Но когда осенью она посетила врача, тот не обнаружил во время осмотра сердцебиения и подумал, что ребенок умер. Когда Сара начала посещать других специалистов, те и вовсе не нашли у нее в матке эмбриона и начали подозревать, что беременность была ненастоящей. Женщина практически смирилась с тем, что ее беременность оказалась ложной, но спустя некоторое время они с мужем заметили, что живот продолжает увеличиваться в размере. Но когда пришел срок родов, Сара никого не родила. Не случилось это и через 2, и через 4 года. В 2018 году Сара отправилась на УЗИ, чтобы убедиться в том, что она действительно беременна. На снимке четко было видно наличие эмбриона. В конце зимы 2020 года Сара прошла очередное УЗИ, которое снова показало, что в ее матке находится что-то похожее на эмбрион. На протяжении всего этого времени у женщины нет менструаций, что является еще одним признаком настоящей беременности.«Я уверена в том, что у меня «таинственная беременность», когда ребенок развивается слишком медленно. При этом врачи убеждают, что это ложная беременность, но я имею совершенно все признаки, чтобы утверждать обратное».Когда муж Сары увидел снимки УЗИ, то он также поверил, что его жена ждет малыша, хоть и слишком долго. При этом от женщины отвернулись из-за ее веры практически все друзья.