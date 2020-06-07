Филадельфия отменила комендантский час

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Разбитая витрина магазина в Окленде, Калифорния

Nathan Frandino/Reuters

Власти Филадельфии отменили комендантский час, введенный из-за беспорядков. Об этом говорится в официальном аккаунте города в Twitter.

«Сегодня не будет комендантского часа или ограничений на передвижение», — говорится в сообщении.

Всем выходящим на улицу рекомендуется носить маски, соблюдать дистанцию и избегать обезвоживания.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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