Что будет через 30 лет. Реальная демографическая ситуация в РФ сегодня

Что не так в прогнозах численности населения по миру и по РФ, каков состав населения РФ на данный момент и почему статистика не отражает реальную ситуацию. Об этом рассказывает Дионис Каптарь. Приглашенный эксперт – Константин Полторанин пресс-секретарь ФМС с 2005 по 2011.
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