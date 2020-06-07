Гермафродитный ООН советует запретить понятие Муж и Жена

Построение «счастливого мирового общества» продолжается без перерыва на коронавирус. Как оказалось, многочисленные жалобы на блокировку в сервисах Google, в первую очередь — YouTube и Facebook, постов и роликов с критикой педерастов, а самое главное — с упоминаниями слов «жених» и «невеста» (boyfriend и girlfriend), а также «муж» и «жена», стали «токсичными» для ООН и были рекомендованы для устранения в СМИ. На базе организации даже курсы организовали по переучиванию журналистов.В мире вовсю набирает обороты экономический кризис, страны Африки на грани голода, в США вторую неделю не ослабевают погромы, Трамп подтягивает боевые части к Вашингтону, снова обострился конфликт между Израилем и Палестиной, в конце концов, еще не закончилась официально пандемия, и треть мира сидит на полном карантине. А в это время в Организации Объединенных Наций принимают самые «судьбоносные» решения — запретить журналистам употреблять «гендерно некорректные слова». Притом сделано это было один в один, как у нас принимался закон о Едином регистре, — без каких-либо обсуждений, собраний и прочего, под предлогом коронавируса и с привлечением всего одной группы американских феминисток для разработки.»Организация Объединенных Наций решила, что настало «прекрасное время» для того, чтобы убрать слова «муж» и «жена» из нашего разговорного языка. Если кто-то думает, что воины социальной справедливости сделают столь необходимый перерыв в своем крестовом походе против зла, подумайте еще раз, особенно в разгар пандемии. На этой неделе бюрократы ООН нашли умные новые способы разделить и отчуждать глобальное население в то время, когда правила социального дистанцирования уже превратили людей в незнакомцев. Так, команда, которая ведет социальные сети организации, опубликовала Твит: «Помогите создать более равноправный мир, используя гендерно нейтральный язык, если вы не уверены в чьем-то поле или ссылаетесь на группу». Одна из возможных причин такого бессмысленного уничтожения слов может быть связана с желанием приспособиться к однополым партнерам, которые не очень хорошо вписываются в традиционную матрицу «муж-жена». Таким образом, ООН, похоже, считает, что ответ заключается в том, чтобы просто избавиться от слов «муж» и «жена», а не просто позволить всем — гетеросексуалам, гомосексуалистам и транссексуалам — решить для себя, как они хотят, чтобы их называли. ООН хочет обращаться со всеми нами как с непослушными детьми», — рассказал известный американский писатель Роберт Бридж на страницах одного из немногих англоязычных изданий, где еще можно писать подобное, — RT.Речь идет о вот этом твитте, который появился на официальной странице Организации Объединенных Наций. Таким образом, жених и невеста теперь обязаны именоваться как партнеры, а муж и жена — исключительно как супруги. Даже полицейский теперь оказался под запретом — теперь только офицер полиции. Осталось бы понять, кто же принимал подобное решение? Была ли резолюция или хотя бы обсуждение? Нет, не было. Как точно отметил Роберт Бридж, чиновники от ООН самостоятельно провернули все дело и — более того — открыли «школу по гендерно толерантному языку для дипломатов и журналистов».

«При упоминании или обращении к конкретным лицам используйте формы обращения и местоимения, соответствующие их гендерной идентичности. Если сотрудник представляется как «г-жа», то это форма обращения, которая должна использоваться для нее, и женские местоимения являются уместными. В качестве альтернативы, если ситуация позволяет, Вы можете спросить лиц, к которым вы обращаетесь или пишете, о том, какое местоимение и форма обращения должны использоваться для них», — сообщается уже на сайте самой ООН. Для четкого вбивания новой информации в головы российским, китайским, индийским и прочим дипломатам, у кого дома тоталитарная толерантность еще не введена, там даже курсы открыли по «гендерно правильному языку» с преподавателями и репетиторами. А то ляпнет на приеме комплимент даме, а она оскорбится.Теперь, правда, непонятно, как нашему Президенту общаться, если там слово партнеры плотно привязали к спальне. Просто «наши зарубежные партнеры» хоть и звучит политкорректно, но означает, пардон, «наши зарубежные женихи и невесты». Зато построение сатанинского «общества всеобщего счастья», о котором «Катюша» писала в прошлый раз, теперь вышло на новый уровень.«Поскольку мы находимся на краю очень скользкого склона, давайте не будем забывать, что каждый муж когда-то был сыном, а каждая жена — дочерью, не говоря уже о племянниках и племянницах. Точно так же некоторые мужья станут дедушками, а жены — бабушками. Если мы будем молчать сейчас, то тогда ООН в следующий раз потребует устранения этих других гендерных терминов и в будущем — и скорее раньше, чем позже. «Сыновья» и «дочери» будут бесцветно классифицироваться как «отпрыски», а «бабушки и дедушки», вероятно, будут шлепаться вместе с «предками» или что-то столь же унизительное и бесчеловечное. Это безумие должно закончиться. ООН не имеет права служить в качестве полиции мысли в нашей речи в наглой кампании по уничтожению наших прекрасных, созданных временем словарей, которые заслуживают культурной защиты, как и любое произведение искусства», — продолжил свой рассказ Роберт Бридж.К сожалению, теперь имеет, по крайней мере, пока там некому сказать: «Вы там вообще здоровы?» С какого перепуга кучка американских дебилов в самом медицинском понимании этого термина решает, как называть свою любимую в России, Замбезии, Шри-Ланке или Эквадоре? Хотелось бы понять, господа чиновники, вас там вообще, зачем собирали после самой страшной войны? Чтобы не допустить нового мирового рейха, а не для очередной диктатуры педерастов с феминистками. Запретить невест, женихов, жен и мужей — это вообще как? Может, ООН в следующий раз официально одобрит и погромы с поджогами — чисто в угоду очередным меньшинствам или стоящим за ними олигархами. В общем, Трамп прав: эта ООН сломалась, как и ВОЗ, — пора разгонять и собираться заново.