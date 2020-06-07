Борец за охрану природы считает, что человечество погибнет, если не извлечет урок из пандемии

Борец за охрану природы Джейн Гудолл уверена в том, что люди сами виноваты в том, что сложилась подобная ситуация с коронавирусом. Пандемии могло бы и не произойти, если бы люди не уничтожали диких животных и не занимались вырубкой лесов. Если в ближайшем будущем ничего не поменяется, то человечество обречено по ее словам на гибель, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Джейн Гудолл считает, что коронавирус был спровоцирован уничтожением естественных зон обитания диких животных. Из-за того, что сельское хозяйство начало развиваться слишком интенсивно, вирус имел возможность быстро распространиться среди животных, а затем уже перейти и к людям. Такое заявление эксперт и посол мира ООН сделала во время с представителями Евросоюза. «Мы сами навлекли на себя беду из-за того, что не можем с уважением относиться к природе и животным. Люди создали ситуацию, когда вирус смог беспрепятственно поразить человека», — добавила Гудолл.Джейн Гудолл считает, что людям нужно перестать разводить животных в промышленных масштабах, вырубать леса, ведь это может стать причиной не только распространения новых болезней, но и самой настоящей климатической катастрофы. Также вскоре могут появиться супербактерии, которые не будут бояться даже самых сильных антибиотиков.Представители ЕС полностью согласны с мнением Гудолл и переживают по поводу того, что для ведения сельского хозяйства применяются не совсем подходящие практики. Януш Войцеховский заявил, что людям нужно перейти на другую диету, богатую растениями, а разводить скот только в качестве альтернативы индустриальным практикам.Стоит отметить, что методы ведения сельского хозяйства были осуждены также аналитиками FAIRR, которые несколько дней назад опубликовали свой новый доклад по этому поводу.