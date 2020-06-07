Бывший глава MI6 уверен в том, что коронавирус был создан людьми

Ричард Дирлав заявил в своем интервью, что коронавирус был создан людьми, ведь мутация его основных элементов произошла не естественным путем, а была интегрирована. Вирус был создан во время изучения китайскими учеными. После этого случился некий несчастный случай, который стал причиной модификации коронавируса под организм человека и выхода его за пределы лаборатории, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Некоторые из специалистов также уверены в том, что в генетической последовательности коронавируса присутствуют некоторые структуры, которые были в него «вставлены», а не эволюционировали естественным путем. Изначальный вирус прошел искусственную модификацию для того, чтобы он мог передаваться между людьми. Ричард Дирлав ссылается на последнее исследование, которое недавно провел Ангус Далглиш и вирусолог Биргер Соренсен. Ученые в своей статье утверждают, что им удалось идентифицировать добавленные участки, которые находятся на поверхности присутствующего шипа. Именно с его помощью вирус может прикрепляться к клеткам в человеческом организме.Стоит обратить внимание на то, что представленная учеными статья, переписывалась несколько раз, но при этом с самого начала утверждалось, что SARS-CoV-2 был создан людьми в лабораторных условиях. При этом Ричард Дирлав считает, что искусственная модификация природного вируса могла быть несчастным случаем, а не специально созданным биологическим оружием. Он вырвался за пределы лаборатории совершенно случайно. Конечно, это не исключает того факта, что именно Китай виноват в распространении пандемии по всему миру и должен нести ответственность за произошедшее.