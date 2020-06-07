Барнаулец устроил протест посольства в Москве поддержку погибшего афроамериканца Джорджа Флойда

Барнаулец, устроивший протест

Вечером 3 июня двое россиян вывесили у посольства США баннер в поддержку протестов после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Акцию организовали житель Московской области Дмитрий Иванов и барнаулец Лев Скорякин. Оба они были в Москве проездом, пишет «Радиус».

По сведениям источника, Иванов и Скорякин пришли к посольству США и пикетировали с плакатом, на котором написали «Justice for Floyd» (правосудие для Флойда), «Stop fascism» (стоп фашизму) и аббревиатуру с оскорблением полицейских. По данным «РЕН-ТВ», вскоре после того, как участники акции развернули баннер, их задержала полиция. На них составили протоколы об административных правонарушениях и отпустили.

Напомним, волнения в США начались, когда власти недостаточно быстро отреагировали на гибель чернокожего Джорджа Флойда, который умер при задержании полицейскими. Считается, что Флойд погиб из-за того, что полицейский Дерек Шовин надавил ему коленом на горло и удерживал так несколько минут. Шовин уволен из полиции и задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Беспорядки постепенно захватили большое количество крупных городов на всей территории Соединенных Штатов и даже в других странах. Демонстранты выходили на улицы Парижа, Лондона, Амстердама, Стокгольма, Хельсинки. Так, 26 мая автобусная остановка на месте гибели Флойда на Чикагском проспекте стала импровизированным памятником ему с плакатами и воспоминаниями движения Black Lives Matter. Многотысячная толпа изначально прошла до третьего округа полиции Миннеаполиса. Протест начался мирно, но впоследствии перерос в столкновения, полицейский участок облили краской и забросали камнями. После марша небольшая группа протестующих начала громить 3-й участок полиции. Около 20:00 полицейские в экипировке спецназа обстреляли толпу капсулами с песком и химическими реактивами.

Баннер

Протесты продолжились 27 мая, в том числе на Чикагском проспекте и возле 3-го участка. С 18:00 полиция начала применять химические газовые бомбы и стрелять по протестующим резиновыми пулями. Во время протестов один человек был застрелен. 27—29 мая акции протеста также прошли в Лос-Анджелесе, Калифорнии, Мемфисе (штат Теннесси), Сент-Поле (столице штата Миннесота), Нью-Йорке, Денвере (штат Колорадо), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Луисвилле (штат Кентукки), Финиксе (штат Аризона), Колумбусе (штат Огайо); были задержаны десятки человек, несколько человек получили огнестрельные ранения. 28 мая в Миннесоте и Сент-Поле были введены режимы чрезвычайной ситуации сроком на 72 часа. На фоне протестов губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек для поддержания порядка в Миннеаполисе, Сент-Поле и прилегающих районах более 500 бойцов Национальной гвардии США.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на случившееся в Twitter. «Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо. Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинается мародерство, начинается и стрельба», — заявил глава государства. При этом твит Трампа появился через час после введения Национальной гвардии в город. Это не остановило протесты, которые переросли в уличные беспорядки и так называемый «лутинг» — фактически грабеж магазинов, встречающихся на пути толпы.

Добавим, что за время протестов в США погибло не менее 11 человек. Жертвами стали жители Чикаго (штат Иллинойс), Детройта (штат Мичиган), Омахи (Небраска), Девенпорта (Айова), Окленда (Калифорния) и Луисвилля (Кентукки). Большинство погибших — афроамериканцы.